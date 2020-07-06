Зеленський знав про загрозу COVID-19 ще в січні: Данілов розповів, як працювала розвідка

Президент України Володимир Зеленський знав про небезпеку епідемії коронавірусу (COVID-19) ще в січні 2020 року.

Главі держави про це доповідала розвідка, повідомив в інтерв'ю "Українській правді" секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Остаточно ми переконалися, що це велика проблема, 25 січня, коли отримали дані нашої розвідки. З того, про що там йшла мова, ми зрозуміли, що буде в подальшому відбуватиметься. У той час Китай робив все можливе, щоб з усіх країн світу забрати якомога більше масок, обладнання, все, що стосується захисту від інфекційних хвороб. Вони так само звернулися в Україну, і ми відразу на це відреагували. Знаєте, що був перший лист на Олексія Гончарука 31 січня. Потім був другий, коли вони на це не реагували", – розповів він.

Данілов зазначив, що він попереджав Кабінет міністрів, що потрібно заборонити вивозити з країни обладнання.

"Уже з 11 січня, незважаючи на ситуацію з Тегераном, окрема група вже починала відпрацьовувати COVID-19. А з 20 січня у нас було цілодобове чергування по збору інформації, за все, що відбувається, як країни світу готуються ... Ми почали збирати фахівців, перш всього – вірусологів, причому кожні два-три дні, і радилися з ними. І вони давали свої прогнози – що воно до нас прийде, що обійти це буде неможливо, до цього треба готуватися. Ми зрозуміли, що виклики будуть дуже-дуже великі" , – зазначив він.

Глава РНБО підкреслив, що Зеленського інформували про те, що відбувається з першого дня. При цьому Данілов визнав, що координації дій влади на початку було недостатньо, багато хто не розумів всієї небезпеки.

За його словами, коли очікували повернення українців з Уханю (Китай), "був дуже напружений момент, тому що наша система охорони здоров'я вона не була готова". Однак через те, що "ми розтягнули в часі цю, ситуацію, дуже багато життів врятувало", підсумував Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Данилов зізнався, як змінився Володимир Зеленський, ставши президентом України.