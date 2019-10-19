Зеленський змінив структуру РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив нову структуру апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО) наказом від 18 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба глави держави. Указ набирає чинності з дня опублікування.
Президент України Володимир Зеленський
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Згідно з указом, затверджується така структура апарату РНБО:
секретар РНБО.
перші заступники і заступники секретаря РНБО.
керівник апарату РНБО, його перший заступник і заступники.
Служба секретаря РНБО.
Служба з питань зовнішньої безпеки.
Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки.
Служба з питань державної і громадської безпеки.
Служба з питань військової безпеки.
Служба з питань мобілізації та територіальної оборони.
Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу.
Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки.
Служба з питань економічної безпеки.
Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки.
Служба з питань безпеки критичної інфраструктури.
Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва.
Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони.
Служба Головного ситуаційного центру.
Служба організаційного забезпечення.
Служба з питань стратегічного планування та аналізу.
Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації.
Служба з правових питань.
Фінансова служба.
Служба управління персоналом.
Служба режимно-секретної роботи.
Служба координаційної та адміністративної роботи.
Згідно з указом Зеленського, також визнається таким, що втратив силу, указ Петра Порошенка від 14 квітня 2017 № 109 "Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України".
"Секретарю Ради національної безпеки і оборони України забезпечити приведення штатного розкладу Апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим Указом", – йдеться в тексті документа.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що згідно з бюджетом на 2020 рік, витрати на РНБО збільшать в 157 разів.
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