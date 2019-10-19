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19 жовтня • оновлено в 10:33
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Зеленський змінив структуру РНБО

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Президент України Володимир Зеленський затвердив нову структуру апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО) наказом від 18 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

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Зеленський призначив нового секретаря РНБО: ким він був раніше

Згідно з указом, затверджується така структура апарату РНБО:

  • секретар РНБО.

  • перші заступники і заступники секретаря РНБО.

  • керівник апарату РНБО, його перший заступник і заступники.

  • Служба секретаря РНБО.

  • Служба з питань зовнішньої безпеки.

  • Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки.

  • Служба з питань державної і громадської безпеки.

  • Служба з питань військової безпеки.

  • Служба з питань мобілізації та територіальної оборони.

  • Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу.

  • Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки.

  • Служба з питань економічної безпеки.

  • Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки.

  • Служба з питань безпеки критичної інфраструктури.

  • Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва.

  • Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони.

  • Служба Головного ситуаційного центру.

  • Служба організаційного забезпечення.

  • Служба з питань стратегічного планування та аналізу.

  • Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації.

  • Служба з правових питань.

  • Фінансова служба.

  • Служба управління персоналом.

  • Служба режимно-секретної роботи.

  • Служба координаційної та адміністративної роботи.

Згідно з указом Зеленського, також визнається таким, що втратив силу, указ Петра Порошенка від 14 квітня 2017 № 109 "Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України".

"Секретарю Ради національної безпеки і оборони України забезпечити приведення штатного розкладу Апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим Указом", – йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що згідно з бюджетом на 2020 рік, витрати на РНБО збільшать в 157 разів.

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Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
РНБО
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