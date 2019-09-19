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19 вересня • оновлено в 14:13
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Зеленський змінив главу Вінницької ОДА

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Президент України Володимир Зеленський призначив Владислава Скальського новим головою Вінницької обласної державної адміністрації (ОДА).

Відповідний указ опублікований на сайті президента. Згідно з документом, головою Вінницької ОДА призначений Владислав Скальський.

До призначення в обласну адміністрацію він був одним із заступників мера Вінниці.

Владислав Скальський

Владислав Скальський

misto.vn.ua

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З 2016 року Владислав Скальський працював заступником мера Вінниці. До цього був керівником ТЦ Ocean Plaza в Києві й комунального підприємства "Інститут розвитку міст" у Вінниці.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив указом Олександра Стадника головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Вінниця
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