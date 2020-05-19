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19 травня • оновлено в 19:00
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Зеленський змінив главу Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом: що про нього відомо

2.2т
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Новим начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом ("Альфа") Служби безпеки України став Сергій Дусик, замінивши на цій посаді Олександра Устименка.

Відповідний указ №188/2020 від 19 травня опубліковано на сайті президента України.

Зеленський призначив главою Центру спецоперацій у боротьбі з тероризмом Сергія Дусика

Зеленський призначив главою Центру спецоперацій у боротьбі з тероризмом Сергія Дусика

"Призначити Дусика Сергія Вікторовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та співробітників правоохоронних органів Служби безпеки України", – йдеться у документі.

Іншим указом №187/2020 від 19 травня Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Олександра Устименка, якого в 2015 році призначив на цю посаду тодішній президент Петро Порошенко.

Зеленський змінив главу Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом: що про нього відомо
Зеленський змінив главу Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом: що про нього відомо

Раніше Сергій Дусик був командиром дніпропетровського підрозділу "Альфа".

У 2011 році він посів перше місце на чемпіонаті СБУ з рукопашного бою.

Зеленський призначив главою Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом Сергія Дусика

Зеленський призначив главою Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом Сергія Дусика

У 2014 році, коли Дусик очолював відділ Управління СБУ в Дніпропетровській області, тодішній глава ОДА Ігор Коломойський вручив йому почесну грамоту "за плідну та сумлінну працю, високий професіоналізм, творчий пошук та ініціативу в роботі, вагомі досягнення у професійній діяльності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, призначений новий глава Служби безпеки в Києві і Київській області.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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