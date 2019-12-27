З'явився Севастополь: Зеленський "підправив" законопроєкт про зміну Конституції

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про децентралізацію, який передбачає внесення змін до Конституції країни.

Текст гучного документа з'явився на сайті парламенту в п'ятницю, 27 грудня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, відзначається, що попередній законопроєкт був відкликаний і натомість представили нову ініціативу.

Зеленський "підправив" проєкт змін до Конституції

У тексті законопроєкту з'явилася згадка про Севастополь, розташований в анексованому Криму. Окремо прописано, що частиною адміністративно-територіального устрою України є місто Київ.

Відзначимо також, що гучні пункти – про поділ областей України на райони й особливий статус окупованого Донбасу – в доопрацьованому документі не з'явилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв заявив, що в законопроєкті Зеленського є небезпечна лазівка для подальшої федералізації України.

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