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27 грудня • оновлено в 21:59
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З'явився Севастополь: Зеленський "підправив" законопроєкт про зміну Конституції

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про децентралізацію, який передбачає внесення змін до Конституції країни.

Текст гучного документа з'явився на сайті парламенту в п'ятницю, 27 грудня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, відзначається, що попередній законопроєкт був відкликаний і натомість представили нову ініціативу.

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Зеленський "підправив" проєкт змін до Конституції

Зеленський "підправив" проєкт змін до Конституції

У тексті законопроєкту з'явилася згадка про Севастополь, розташований в анексованому Криму. Окремо прописано, що частиною адміністративно-територіального устрою України є місто Київ.

Відзначимо також, що гучні пункти – про поділ областей України на райони й особливий статус окупованого Донбасу – в доопрацьованому документі не з'явилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв заявив, що в законопроєкті Зеленського є небезпечна лазівка для подальшої федералізації України.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Децентралізація в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
законопроект
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