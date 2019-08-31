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Зеленський зізнався, з чого починається ранок президента

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вранці в першу чергу цікавиться тим, що відбувається на сході країни.

Про це розповів він у інтерв'ю акторові Станіславу Боклану, яке в суботу, 31 серпня, транслював канал "1+1".

"Я починаю ранок із повідомлень з фронту", – зазначив президент. Йдеться про СМС, які глава держави отримує від Генштабу про кількість жертв і поранених на Донбасі.

Володимир Зеленський сказав, з чого починає ранок

Володимир Зеленський сказав, з чого починає ранок

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського розповіли, як збираються повернути Донбас і Крим.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Весь мир тоже просыпается с одной мыслю, как там бедные украинцы?))))))))
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Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
Захаров Дмитрий, вот как там бедные русские в автозак, как рабы???
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