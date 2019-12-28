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28 грудня • оновлено в 16:13
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Зеленський зізнався, де святкуватиме Новий рік

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що збирається зустріти Новий рік-2020 на Прикарпатті.

Своїми планами він поділився в суботу, 28 грудня, під час робочого візиту в Івано-Франківську область (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на питання журналіста, чи дійсно президент святкуватиме на Івано-Франківщині, Зеленський зізнався, що "так".

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Зеленський зізнався, де святкуватиме Новий рік

Зеленський зізнався, де святкуватиме Новий рік

my.ua

"Не скажу! Буду, буду Новий рік зустрічати тут. Але ще маю повернутися. Ще там повернуся на роботу, а зустрічатитут. Хочу", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава держави проведе свято у державній резиденції "Синьогора", розташованій біля села Гута Івано-Франківської області.

Крім Зеленського та його дружини, в "Синьогору" приїде глава Офісу президента Андрій Богдан зі своєю дівчиною Анастасією Слічною. Серед запрошених і всі заступники голови ОП зі своїми дружинами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський виконав новорічне бажання дев'ятирічної дівчинки Каті Щербак із Сєвєродонецька, подарувавши їй смартфон.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Новий Рік-2020
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Hecke Josef
Hecke Josef
Лучше б "оно" -"вааще исчезло",вот это был бы праздник.С "юридивым"-нп празднуют!!!
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