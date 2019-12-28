Президент України Володимир Зеленський заявив, що збирається зустріти Новий рік-2020 на Прикарпатті.

Своїми планами він поділився в суботу, 28 грудня, під час робочого візиту в Івано-Франківську область (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на питання журналіста, чи дійсно президент святкуватиме на Івано-Франківщині, Зеленський зізнався, що "так".

Зеленський зізнався, де святкуватиме Новий рік my.ua

"Не скажу! Буду, буду Новий рік зустрічати тут. Але ще маю повернутися. Ще там повернуся на роботу, а зустрічати – тут. Хочу", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава держави проведе свято у державній резиденції "Синьогора", розташованій біля села Гута Івано-Франківської області.

Крім Зеленського та його дружини, в "Синьогору" приїде глава Офісу президента Андрій Богдан зі своєю дівчиною Анастасією Слічною. Серед запрошених і всі заступники голови ОП зі своїми дружинами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський виконав новорічне бажання дев'ятирічної дівчинки Каті Щербак із Сєвєродонецька, подарувавши їй смартфон.

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