"Надо поговорить?! Згоден!" Зеленський вдався до екстрених заходів через телеміст із Росією. Відео

Президент України Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій через майбутній телеміст між телеканалом NewsOne із пропагандистським російським "Россия 24".

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Надо поговорить?! Згоден! Давайте поговоримо. Перш за все, дорогі українці, з вами. Ви розумні люди і повинні на мить відключити емоції і трохи увімкнути голову. Анонсований телеміст — це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами. Мета якого — знову розділити нас, нас із вами, всіх українців, на два табори", — сказав Зеленський.

"Одному політики розкажуть: звісно, давайте поговоримо, треба забувати образи, звісно, ми ж братні народи. Подумаєш, тисячі загиблих наших хлопців", — додав він.

Також Зеленський розповів про ще одну маніпуляцію.

"Другий табір політики закличуть обуритися і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори: "Дивіться, як я героїчно протистою куму Путіна, якого, я правда, п'ять років не помічав, але то таке... Почнуть громити і підпалювати телеканал, чим створять чудову картинку для російського телебачення про "озвірілих фашистів, які утискають свободу слова в Україні", — пояснив він.

"Тоді першому табору політики розкажуть: "Досить терпіти цю хунту, обирай нас, нас на парламентських виборах". А ще весь цей трюк дасть Росії привід апелювати до міжнародної спільноти: "Ось бачите, ми готові до діалогу, а вони знову не хочуть. Так може, пора знімати санкції?" — продовжив президент.

Він звернувся до всіх українців, зазначивши, що ми не табір і нас не треба ділити. За словами президента, українцями просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити до парламенту.

"Задумайтеся, і так звані проєвропейські, і так звані проросійські політики, задумайтеся, адже всі вони прекрасно і мирно живуть по сусідству у відомому селі під Києвом. І після показових бійок у Верховній Раді України і сварок у студіях політичних токшоу вони спокійно збираються за триметровим парканом чийогось особняка і підіймають келихи з дорогим віскі, який, до речі, коштує як три ваших місячних зарплати. як думаєте, за що вони п'ють — за Росію чи за Європу? Думаю, точно не за Україну", — заявив він.

Зеленський також звернувся до представників ЗМІ. "Окремо хочу звернутися до українських журналістів, особливо до журналістів цих телеканалів — хтось купив канали, але не вас. Ви не власність, ви не колекція Медведчука, не слуги Рабиновича, ви четверта влада, ви теж слуги народу", — сказав він .

Володимир Зеленський Пресслужба Офісу президента

Також він у своєму відеозверненні згадав президента Росії Володимира Путіна.

"А тепер хочу звернутися до президента Російської Федерації. Треба поговорити? Треба. Давайте обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную наступну: я, Ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце — думаю, Олександр Григорович Лукашенко із задоволенням прийме нас із вами у Мінську", — додав він.

Президент уточнив, що Україна не змінює і не відмовляється від жодних дипломатичних форматів, а пропонує поговорити.

Зазначимо, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук на погоджувальній раді 8 липня заявив, що Зеленський скликав нараду через телеміст.

"Найближчим часом президент України ухвалить рішення, яке спрямоване на захист національної, зокрема інформаційної, безпеки України. Президент України докладе всіх зусиль, аби припинити спроби розпалювання агресії, ворожнечі, і буде припинено це відразу докорінно", — повідомив він.

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков уже повідомив, що вони можуть розглянути пропозицію Зеленського провести шестисторонні переговори у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Скандал, який спалахнув довкола анонсованого телемосту, викликав бурхливе обурення в українському журналістському середовищі. Так, телеведуча Яніна Соколова звернулася до журналістів з вимогою не продавати власну совість і майбутнє дітей. Крім того, вона назвала умови примирення з Росією.

У свою чергу, Роман Цимбалюк заявив, що ті представники українських ЗМІ, які підтримали ідею пропагандистів, викликають лише асоціацію людей зі зниженою соціальною відповідальністю, які виконують будь-які бажання в будь-якій сфері за гроші. За його словами, крім відрази ніяких інших почуттів вони не викликають.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1".

Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького вимагають від президента України Володимира Зеленського відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.

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