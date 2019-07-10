Засуджений за розбій, голосував за Зе: кого Зеленський викинув із наради

Президент України Володимир Зеленський зі скандалом вигнав із зали секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, раніше засудженого за розбій.

Чиновник під час свого виступу емоційно говорив, місцями переходив на крик, що не сподобалося президенту. За кілька хвилин він зачитав інформацію зі свого телефону про судимість у секретаря міськради, а потім просто вигнав його із зали.

Чим відомий скандальний Ярослав Годунок і що стало причиною резонансного вчинку Зеленського – з'ясовував OBOZREVATEL.

Що за судимість

Ярослав Годунок здобув популярність як громадський активіст на початку 2000-х. Щоправда, до своєї активної громадської діяльності він уже встиг попрацювати у правоохоронних органах, а потім узагалі погоріти на криміналі. Як пише сайт ОРД, в 1997 році Ярослав став не просто рядовим міліціонером, а цілим керівником відділення спецпідрозділу "Беркут".

У цей період він засвітився у скандалі. "29 червня 2000 року Годунок разом з іще одним "правозахисником" увірвався у квартиру громадянки К., яка живе на вулиці Генерала Потапова у Києві. А привів його до тієї квартири специфічний інтерес до каналів збуту наркотиків. Тому не будемо приховувати і того факту, що вже не перший рік пан Ярослав цікавиться питаннями купівлі-продажу наркотичних засобів", – йдеться у публікації.

"Мабуть, пан Годунок теж проводив журналістське розслідування у квартирі громадянки К. А слід зазначити, що син господиня квартири, до речі – інвалід першої групи, дійсно приторговував "дур'ю". Годунок, побивши сина на очах у матері, вдягнув на інваліда наручники, приставив до його скроні газовий пістолет і почав вимагати від господині, щоб зібрала йому по сусідах одну тисячу доларів. Громадянка К. кинулася по знайомих і за півгодини напозичала гроші. Щоправда, не тисячу, а лише дев'ятсот доларів. З ними, а також із 300 гривнями та мобільним телефоном відомий правозахисник Годунок разом із товаришем і залишив квартиру", – зазначено у матеріалі.

Ярослав Годунок

Щоправда, за вкрадений телефон Ярослав Годунок і поплатився. Вже за 2 дні правоохоронці розшукали грабіжника і заарештували. Він був засуджений на 5 років позбавлення волі за 3-ма статтями.

"З огляду на те, що це була його перша судимість, суд звільнив майбутнього активіста "Народної Самооборони" від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки. Суд також зобов'язав Годунка відповідно до ст. 76 КК України своєчасно і періодично з'являтися для реєстрації в органи з виконанню покарань, без їхньої згоди і відома не змінювати місця проживання і не виїздити за межі України", – повідомляють журналісти.

До слова, копію рішення суду у справі Годунка опублікувало також видання Українська Правда.

Рішення суду УП

Ярослав Годунок

Із в'язниці у політику

Практично відразу після події Годунок став громадським активістом. У його офіційній біографії зазначено, що з вересня 2001-го по березень 2002 року він працював юристом-консультантом у громадській організації "Союз Власників Землі". Того самого року він став помічником на громадських засадах народного депутата Оксани Білозір. Паралельно з цим він очолював столичний офіс організації "Молодіжний рух".

Ярослав Годунок

У березні 2005 року Годунок став помічником народного депутата Олександра Марченка. Потім кар'єра Годунка почала рухатися вперед. Він став депутатом Бориспільської міської ради, вступив до Радикальної партії Олега Ляшка, а потім переметнувся у "Батьківщину". У 2017 році став секретарем міської ради.

Наразі він балотується до Верховної Ради України по 98 округу. Сам же Годунок під час передвиборної кампанії активно підтримував кандидата Володимира Зеленського. На його сторінці є публікація, де він разом зі своїми дітьми закликає голосувати за нового "преЗЕдента".

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