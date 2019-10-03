"Зеленський здав Україну": ексрадник Путіна заявив про капітуляцію країни

Підписання Україною "формули Штайнмаєра" у Мінську і заява президента Володимира Зеленського про те, що формула – "лякалка", яка не заслуговує на увагу – здача суверенітету України спецслужбам Росії.

Таку думку висловив колишній радник президента Росії Володимира Путіна, економіст Андрій Ілларіонов, передає "Гордон". Він додав, що тепер йдеться про капітуляцію України, яку Зеленський намагається приховати.

"Якби "формула Штайнмаєра" була "лякалкою", що нічого не важить, то Путін і Кремль не робили б настільки безпрецедентних зусиль, щоб домогтися її підписання Україною", – вважає Ілларіонов.

Він додав, що якби у "формулі Штайнмаєра" "нічого не було", то ні Пєсков, ні Лавров, ні Путін не влаштовували б протягом останніх тижнів настільки відвертий шантаж української влади.

"Ухвалені Зеленським "дві пропозиції", про які він сказав на брифінгу, означають відмову України, по-перше, від унітарного характеру держави і, по-друге, від державного суверенітету на своїй власній території. Закон про особливий статус означає перехід до федералізації України, який енергійно проштовхується Путіним із 2014 року", – зазначив Ілларіонов

За його словами, перше зобов'язання Зеленського – ухвалити новий закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей – означає, що в Україні з'являться території з особливим правовим статусом, який вирізняється від правового статусу інших українських регіонів.

"По суті, президент Зеленський публічно підписався під зобов'язанням зруйнувати єдине державне тіло України. Друге зобов'язання президента Зеленського полягає в тому, що закон про особливий статус почне діяти після публікації звіту ОБСЄ про відповідність виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей стандартам цієї організації", – зазначив Ілларіонов.

Він наголосив, що, іншими словами, значна частина державної влади в Україні передається від її легітимних органів – Верховної Ради, президента, ЦВК, судових органів – непідзвітним Україні чиновникам міжнародної організації.

"По суті, це означає, що глава української держави передає найважливіші владні повноваження на території України закордонним особам, які не мають, власне кажучи, прямого відношення до України. Це чітка здача державного суверенітету країни. Владні повноваження в державі, які були делеговані Володимиру Зеленському та іншим органам, обраним українськими громадянами, тепер передаються зарубіжній організації", – додав Ілларіонов.

За його словами, ситуацію погіршує те, що саме ОБСЄ "нашпигована під зав'язку агентурою російських спецслужб".

"Ліквідація унітарного характеру держави Україна і здача державного суверенітету російським спецслужбам – ось що означає реалізація "формули Штайнмаєра" і ось про що насправді заявив на брифінгу президент Зеленський", – сказав Ілларіонов.

Він додав, що тепер Путін не погодиться на новий обмін полоненими без отримання не тільки гарантій, а й реальних результатів зі знищення суверенітету України.

"Більше того, у Путіна є можливість повторити з "формулою Штаймаєра" той самий трюк, що він виконав раніше з Мінськими угодами. Він може передати текст формули на міжнародні майданчики – в ту саму ОБСЄ або ж ООН – і додатково закріпити її рішеннями цих організацій, зокрема і шляхом ухвалення відповідної резолюції Ради безпеки ООН", – попередив Ілларіонов.

Після цього для здійснення розчленування України і знищення її суверенітету на Зеленського та Україну буде тиснути вже не тільки один Путін, але і вся система міжнародного права з усіма її організаціями, а також лідерами зарубіжних держав.

"Путін націлений на встановлення контролю над Україною, а найшвидший шлях до цього забезпечує реалізація "формули Штайнмаєра". Якщо Зеленський дійсно хоче такої долі своїй країні, то він має іти цим шляхом: якомога швидше підписувати "формулу Штайнмаєра", якомога швидше проводити зустріч у "нормандському форматі", виконувати Мінські угоди. Це – прямий, широкий, добре мощений шлях до знищення суверенітету України", – підсумував Ілларіонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілларіонов говорив про те, що якщо Путін поверне окупований Донбас Україні на своїх умовах, він досягне головної мети – управління всією державою.

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