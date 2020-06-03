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3 червня • оновлено в 19:05
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Зеленський заявив, що контрабандисти "штормитимуть" Україну 2-3 роки

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Влада налаштована рішуче на боротьбу з контрабандою, однак потрібно перетерпіти певний період, в який Україну "штормитиме".

Про це 3 червня на зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області заявив президент Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, якийсь час можна пережити без кави, лосося і хамона.

Володимир Зеленський заявив, що контрабандисти будуть "штормити" Україна 2-3 роки

Володимир Зеленський заявив, що контрабандисти будуть "штормити" Україна 2-3 роки

president.gov.ua

Глава держави підкреслив, що головою Закарпатської області він поставив офіцера СБУ, людину, яку бояться і обходять стороною місцеві контрабандисти. Він додав, що будь-якого іншого главу ОДА купують або залякують місцеві еліти.

Також Зеленський зазначив, що операція нового голови Закарпатської ОДА з викриття контрабандистів спрацювала. Він уточнив, що в скупченні десятків автомобілів на кордоні було близько п'яти машин "змовників", а всі інші зрозуміли, що нікого не пропускатимуть.

"І таке буде в найближчі 2-3 роки, будуть вони "штормитимуть" цю країну. Так воно буде. Але якщо ми не будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамона, так переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого, немає іншого шансу, як поламати їм хребет. Або давайте їх пропускати", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після посилення перевірок на пункті пропуску "Тиса" водії заблокували рух. Черга на в'їзд в Україну розтягнулася майже на 10 км. У результаті конфлікт вдалося врегулювати.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
контрабанда
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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