Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 21:18
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Може, подумаєш все-таки?" Зеленський назвав, кого хотів би бачити мером Одеси

Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би не проти, якби крісло мера Одеси зайняв Олександр Андросов, представник "Зе Команди" в місті.

Про це глава держави сказав на прес-марафоні у четвер, 10 жовтня. Президент зазначив, що його "кандидат" відмовляється йти в політику.

"Мені дуже подобається Андросов, але він не хоче в політику. Він нормальний, чесний, інтелектуальний, він обличчя Одеси, він з Одеси. Андросове, може, подумаєш все-таки?.. Нехай зараз люди йдуть до нього і просять йти в мери, президент тебе підтримає, я впевнений, що і люди підтримають", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Новини
Встановлено світовий рекорд: Зеленський побив Путіна за тривалістю прес-конференції

Він також зазначив, що мером Одеси, на його думку, має бути одесит.

"Мером такого міста, як Одеса, місто це непросте, туристичне і портове, складне, зі своїм шикарним колоритом, з історією та талановитими людьми, має бути одесит, мені здається, і якого всі поважають", – додав президент.

Володимир Зеленський і Олександр Андросов

Володимир Зеленський і Олександр Андросов

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський також заявив, що не має жодних особистих відносин із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Він сказав, що спілкувався з ним із приводу ситуації в місті, але майже не вірить, що до нових місцевих виборів там щось зміниться.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Тег
політика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
1
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel