"Може, подумаєш все-таки?" Зеленський назвав, кого хотів би бачити мером Одеси

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би не проти, якби крісло мера Одеси зайняв Олександр Андросов, представник "Зе Команди" в місті.

Про це глава держави сказав на прес-марафоні у четвер, 10 жовтня. Президент зазначив, що його "кандидат" відмовляється йти в політику.

"Мені дуже подобається Андросов, але він не хоче в політику. Він нормальний, чесний, інтелектуальний, він обличчя Одеси, він з Одеси. Андросове, може, подумаєш все-таки?.. Нехай зараз люди йдуть до нього і просять йти в мери, президент тебе підтримає, я впевнений, що і люди підтримають", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також зазначив, що мером Одеси, на його думку, має бути одесит.

"Мером такого міста, як Одеса, – місто це непросте, туристичне і портове, складне, зі своїм шикарним колоритом, з історією та талановитими людьми, – має бути одесит, мені здається, і якого всі поважають", – додав президент.

Володимир Зеленський і Олександр Андросов Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський також заявив, що не має жодних особистих відносин із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Він сказав, що спілкувався з ним із приводу ситуації в місті, але майже не вірить, що до нових місцевих виборів там щось зміниться.

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