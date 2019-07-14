Зеленський запропонував призупинити екоперевірки суден в портах, незважаючи на загрозу екології

Президент України Володимир Зеленський запропонував призупинити перевірки суден в морських портах екоінспекції на два місяці.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Екоінспекції повинні припинитися до того, як новообраний парламент почне приймати необхідні закони для врегулювання цієї проблеми, вважає Зеленський.

Володимир Зеленський

"Я розумію, нормальні ідеї, давайте ми їх розглянемо, буде новий парламент, буде приймати ці закони, всі екозакони і т. д. У нас є два місяці, я думаю, ніхто не постраждає за ці два місяці", - сказав Зеленський на нараді з питань розвитку морських портів України в Одесі.

Відповідаючи на зауваження про те, що буде страждати екологія Чорного моря, Зеленський сказав: "Якби воно було прозоре зараз, якби в Одесі можна було плавати, і ви б зараз підняли це питання, я б вам повірив".

Раніше неодноразово повідомлялося про зловживання Держекоінспекції при екологічному контролі судів в портах.

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