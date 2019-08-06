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Зеленський закликав Путіна до термінових переговорів

13.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство терористами чотирьох воїнів ЗСУ близько Павлополя на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.

Відповідний пост розмістив він на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир'я, але і переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне до миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче", – написав Зеленський.

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Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Президент закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель і Володимира Путіна – якнайшвидше зібратися для відновлення переговорів.

"Мої щирі співчуття сім'ям загиблих героїв. Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді ні атаку на наших військових. Україна обов'язково буде єдиною і мирною", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

У неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Ангела Меркель Еммануель Макрон
Місце
Україна
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Белый господин
Белый господин
А что скажут инспектора ОБСЕ? Был ли мальчик?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
И опять известная сказка свинарей о "всёмире"
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хорошо что не приказал)))))
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