Зеленський закликав Путіна до термінових переговорів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство терористами чотирьох воїнів ЗСУ близько Павлополя на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.

Відповідний пост розмістив він на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир'я, але і переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне до миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче", – написав Зеленський.

Зеленський і Путін

Президент закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель і Володимира Путіна – якнайшвидше зібратися для відновлення переговорів.

"Мої щирі співчуття сім'ям загиблих героїв. Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді ні атаку на наших військових. Україна обов'язково буде єдиною і мирною", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

У неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

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