Зеленський та Єрмак захворіли на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Тест показав позитивний результат. Крім нього, заразився і глава ОП Андрій Єрмак.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу президента. Глава держави зазначив, що почувається добре й далі виконуватиме свої обов'язки в дистанційному режимі.

"На жаль, у президента України Володимира Зеленського позитивний тест на коронавірус. Глава держави почувається добре й далі виконуватиме свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції. У нього завжди будуть потрібні інструменти та обладнання для зв’язку", – йдеться в повідомленні.

На своїй сторінці у Facebook, президент зазначив, що в нього температура 37,5.

"Попри всі карантинні заходи, я теж отримав позитивний результат. У мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Утім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися й далі працюватиму. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Усе буде добре!" – наголосив Зеленський.

Також зазначається, що керівник ОП, його заступники й співробітники Офісу здають ПЛР-тести регулярно. Юлія Ковалів уже отримала негативний тест і продовжить роботу у звичайному режимі.

Водночас хвороба підтвердилася у глави Офісу президента Андрія Єрмака. Він також працюватиме віддалено на самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на коронавірус захворів міністр фінансів Сергій Марченко. Він перебуває на лікарняному.