Зеленський заговорив про миротворців на Донбасі: в "Слузі народу" розкрили деталі

Україна має намір звернутися в ООН, щоб розмістити миротворців уздовж кордону з Росією і в зоні проведення ООС.

Про це заявила народний депутат Ірина Верещук від фракції "Слуга народу" в ефірі "Громадському радіо".

"Мені відомо про те, що президент і та команда, яка сьогодні в переговорному процесі, в тому числі в "нормандському форматі", розглядають одну з опцій – звернення в ООН, до відповідних платформ і інститутів з проханням/питань/пропозицією про розміщення загального миротворчого контингенту на ділянці кордону між Україною і РФ", – повідомила вона.

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Депутат зазначила, що миротворці повинні стояти на кордоні і контролювати процес. При цьому розміщення миротворчого контингенту обійдеться в мільйони доларів.

"Ті країни, які погодяться дати, ми будемо їм тільки вдячні. Тому що це дуже дорогий проект і коштує мільйони, якщо не сотні мільйонів доларів. І це, повірте, не один рік відбуваються переговори. Але ми робимо свій внесок світової, ми знаємо да, в партнерстві заради миру. Ті наші миротворчі місії, які по всьому світу, здійснюють програми, підтримують, що нам потрібно піти на зустріч і допомогти в даному випадку, тому що я не вірю, що ми зможемо відновити контроль над кордоном між Україною і Росією самостійно", – вважає Верещук.

Також вона додала, що особливий статус Донбас не буде закріплений в Конституції України.

"Особливий статус в Конституції закріплений не буде, тому для мене це – "червона лінія". Ми запитували, нам відповіли – такого не буде. Я також вважаю, що ніяких внесень до Конституції в даному випадку не може бути зроблено", – підсумувала нардеп .

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україні не слід погоджуватися на введення миротворців ООН на Донбас, поки не будуть використані інші шляхи виконання Мінських домовленостей.

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