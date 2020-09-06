Зеленський задумав зробити з Харківщини Кремнієву долину. Відео

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про робочу поїздку в Харківську область, заявивши про українську Кремнієву долину.
Ролик із поїздки опубліковано в Telegram-каналах Зеленського та його команди (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання – зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та ІТ, своєрідною українською Кремнієвою долиною", – заявив він.
В Офісі президента зазначили, що у регіоні працюють 35 тисяч ІТ-фахівців, а сам Харків є першим в Україні за кількістю компаній ІТ-галузі.
"Водночас регіон має потужний потенціал і в багатьох інших сферах", – підкреслюється в повідомленні.
Зеленському в Харкові презентували стратегію, за якою область розвиватиметься впродовж кількох наступних років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч проти 2 вересня в Харківській області клали асфальт, щоби встигнути до приїзду Зеленського.
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