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13 грудня • оновлено в 11:36
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Зеленський задумав видати громадянство України росіянам-втікачам: про що мова

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Президент Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради законопроєкт про спрощення отримання громадянства України тим, хто відбував військову контрактну службу в ЗСУ або переслідується у Росії.

У проєкті закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" хочуть звільнити від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство під час набуття громадянства України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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У документі зазначено, що спрощено отримати українське громадянство можуть особи, які:

  • відбували військову службу за контрактом у ЗСУ;

  • брали участь у захисті територіальної цілісності України;

  • є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і постраждалими від переслідувань у своїй країні

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Також Зеленський окремими пунктами пропонує:

  • розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням;

  • скоротити перелік незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства;

  • переглянути підстави для позбавлення громадянства України;

  • уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства та інші питання.

Законопроєктом також пропонується внести зміни до низки законів України, передбачивши обов'язковість подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на прийняття на державну службу, на службу в органи місцевого самоврядування, службу у правоохоронних органах тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада спростила видачу паспортів для українців, що проживають на окупованому Донбасі або стали переселенцями.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
законопроект Громадянство паспорт Верховна Рада України Офіс президента
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Під час війни ніякого громадянства Ерефії
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ttt ta
ttt ta
Короче, ждем очередей за украинскими паспортами, лол
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ttt ta
ttt ta
"граждане государства-агрессора или государства-оккупанта" - ТАК ИХ ДВА?!!!
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