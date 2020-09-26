Зеленський із Харківщини вирушив на Донбас до бійців ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента в суботу, 26 вересня. На Донбас Зеленський вирушив із Харківської області, де напередодні відвідав місце катастрофи літака ЗСУ Ан-26.

"Глава держави проведе нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи. Також Володимир Зеленський відвідає військовослужбовців, які перебувають на передових позиціях", – йдеться в повідомленні.

Пізніше в ОП відзвітували, що президент відвідав базовий табір Головного управління розвідки, де ознайомився з умовами проживання бійців і пообідав із ними. Зеленський спробував борщ і кашу й "залишився задоволений стравами, якими годують військовослужбовців".

Він також вручив військовим державні нагороди. "Ви всі для нас герої. Ви несете складну і небезпечну службу. Бажаю вам здоров'я, натхнення, сили захищати нашу незалежність", – сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після катастрофи Ан-26 25 вересня Зеленський пообіцяв терміново створити комісію для розслідування всіх обставин і причин трагедії. Президент зазначив, що його глибоко ранило те, що трапилося.