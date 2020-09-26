Зеленський із Харківщини вирушив на Донбас до бійців ЗСУ
На Донеччину президент поїхав після візиту на місце трагедії під Харковом
Він планує обговорити роботу Тристоронньої контактної групи
Також Зеленський відвідає захисників України на передовій
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента в суботу, 26 вересня. На Донбас Зеленський вирушив із Харківської області, де напередодні відвідав місце катастрофи літака ЗСУ Ан-26.
"Глава держави проведе нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи. Також Володимир Зеленський відвідає військовослужбовців, які перебувають на передових позиціях", – йдеться в повідомленні.
Пізніше в ОП відзвітували, що президент відвідав базовий табір Головного управління розвідки, де ознайомився з умовами проживання бійців і пообідав із ними. Зеленський спробував борщ і кашу й "залишився задоволений стравами, якими годують військовослужбовців".
Він також вручив військовим державні нагороди. "Ви всі для нас герої. Ви несете складну і небезпечну службу. Бажаю вам здоров'я, натхнення, сили захищати нашу незалежність", – сказав глава держави.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після катастрофи Ан-26 25 вересня Зеленський пообіцяв терміново створити комісію для розслідування всіх обставин і причин трагедії. Президент зазначив, що його глибоко ранило те, що трапилося.