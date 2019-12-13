"Зеленський з братвою їде!" У мережу потрапило відео кортежу президента

У мережі з'явилося чергове відео з кортежем президента України Володимира Зеленського. Через нього зупинили рух в самому центрі Києва – біля Українського дому.

Роликом поділилася в Instagram блогер vika.d.evil, поскаржившись, що люди не можуть потрапити додому через зупинку руху заради проїзду вервечки авто президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Пан Зеленський їде. Де ще братва?" – обурилася дівчина. На кадрах видно, що в кортежі Зеленського більше 10 авто, його супроводжують поліцейські машини з включеними проблисковими маячками.

Кортеж Зеленського

Скріншот відео Кортеж Зеленського біля Українського дому

Скріншот відео Кортеж Зеленського біля Українського дому

Скріншот відео Кортеж Зеленського біля Українського дому

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 листопада ввечері в Києві перекрили проспект Бажана для проїзду президентського кортежу.

Також в мережі викликало масу обурень відео з кортежем президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком в Житомирі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що не їздить на роботу на велосипеді, як його персонаж в серіалі "Слуга народу", тому що існує небезпека.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян показав фото, на якому видно, що за маршрутом кортежу Зеленського розставлені бійці Національної гвардії.

Однак в ОПУ Омеляна звинуватили в поширенні неправдивої інформації та роз'яснили ситуацію. Там запевнили, що бійці НГУ охороняють безліч трас і доріг по всій країні.

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