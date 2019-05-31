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/Політика

Зеленський vs Рада: в АП відповіли на скандал зі стенограмою закритої зустрічі

2.2тЧитати матеріал російською

В Адміністрації президента запевнили, що стенограма зустрічі Володимира Зеленського з главами фракцій і керівництвом Ради не редагувалася.

"Не було жодної редакції, а якщо вони будуть далі обманювати, ми надамо громадськості аудіозапис", – цитує "Інтерфакс-Україна" джерело в АП.

Відзначається, що представник президента в Раді Руслан Стефанчук говорив абсолютну правду про позицію учасників зустрічі.

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"Так, більшість учасників зустрічі на словах були за відкриті списки, але при цьому говорили, що шансів прийняти виборчий кодекс (якраз із відкритими списками) – нуль. Так що фактично вони були готові підтримати закриті списки без мажоритарки. А в підсумку залишили і закриті списки, і мажоритарку", – сказали в АП.

В адміністрації президента вважають, що ця ситуація якраз є вичерпною відповіддю на питання, чи було у лідерів фракцій і керівництва Ради "хоч найменше бажання зробити перший крок у боротьбі з політичною корупцією".

Зеленський і Верховна Рада, Ілюстрація

Зеленський і Верховна Рада, Ілюстрація

Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив АП в тому, що стенограма нібито була скорочена. Однак віце-спікер парламенту Оксана Сироїд заявила, що стенограма відповідає тому, що відбувалося на зустрічі.

Як стало відомо з опублікованої стенограми, сторони під час переговорів обговорили розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів. На зустрічі йшлося про внесення змін до системи виборів народних депутатів, зокрема, про скасування мажоритарної системи.

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Особи
Володимир ЗеленськийОлег ЛяшкоОксана Сироід
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Кузнецова Арина
Кузнецова Арина
Моя блaгoдаpность тому, ктo пoказал мне чудo-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁j01jtwz Прoстo пpойдя простoй опpос пoлyчила пoчти пoлyгoдовую зapплатy)) Пользуйтеcь, пoка есть возмoжнoсть=)
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леня зе
леня зе
смотрю четвертинки горшки моют.тишина
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Яшенко Сергей
Яшенко Сергей
леня зе, Пусть предъявят, а то пиздеть наш негарант готов круглосуточно
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