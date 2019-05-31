Зеленський vs Рада: в АП відповіли на скандал зі стенограмою закритої зустрічі

В Адміністрації президента запевнили, що стенограма зустрічі Володимира Зеленського з главами фракцій і керівництвом Ради не редагувалася.

"Не було жодної редакції, а якщо вони будуть далі обманювати, ми надамо громадськості аудіозапис", – цитує "Інтерфакс-Україна" джерело в АП.

Відзначається, що представник президента в Раді Руслан Стефанчук говорив абсолютну правду про позицію учасників зустрічі.

"Так, більшість учасників зустрічі на словах були за відкриті списки, але при цьому говорили, що шансів прийняти виборчий кодекс (якраз із відкритими списками) – нуль. Так що фактично вони були готові підтримати закриті списки без мажоритарки. А в підсумку залишили і закриті списки, і мажоритарку", – сказали в АП.

В адміністрації президента вважають, що ця ситуація якраз є вичерпною відповіддю на питання, чи було у лідерів фракцій і керівництва Ради "хоч найменше бажання зробити перший крок у боротьбі з політичною корупцією".

Зеленський і Верховна Рада, Ілюстрація Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив АП в тому, що стенограма нібито була скорочена. Однак віце-спікер парламенту Оксана Сироїд заявила, що стенограма відповідає тому, що відбувалося на зустрічі.

Як стало відомо з опублікованої стенограми, сторони під час переговорів обговорили розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів. На зустрічі йшлося про внесення змін до системи виборів народних депутатів, зокрема, про скасування мажоритарної системи.

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