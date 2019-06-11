Зеленський vs Медведчук: названо головну інтригу виборів у Раду

На позачергових виборах до Верховної Ради України головна боротьба буде за голоси виборців, які підтримують мирну риторику і завершення бойових дій на Донбасі.

Про це в ефірі ObozTV розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. За його словами, кум президента РФ Віктор Медведчук і його партія "Опозиційна платформа – За життя" створить жорстку конкуренцію політсилі президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Тука зазначив, що за Зеленського і його партію на парламентських виборах будуть голосувати люди, "світогляд яких діаметрально протилежний".

"Не секрет, що досить велику підтримку під час президентських виборів Володимир Зеленський отримав від мешканців вотчини Партії регіонів. Зараз активно включився в парламентську кампанію Медведчук. Він абсолютно не збирається віддавати голоси своїх прихильників, яких ловить на мирну риторику, і передавати їх у розпорядження Зеленського та його партії", – пояснив він.

"Йтиме конкурентна боротьба, Медведчук буде наполягати, мовляв, "тільки ми за мир", а решта – партія війни. Спростувати або підтвердити такі заяви означає для Зеленського і партії "Слуга народу" втратити певну кількість прихильників. У мене немає жодних сумнівів, що Медведчук не віддасть лаври миротворця Зеленському. Це єдине, чим володіє Медведчук, і він буде за це боротися", – вважає заступник міністра.

На думку Туки, Кремль у цій ситуації діятиме лише на стороні Медведчука, і будь-які поступки РФ у питанні врегулювання на Донбасі будуть подаватися винятково як результати миротворчої діяльності представників "Опозиційної платформи – За життя".

"Зараз РФ буде всіма зусиллями робити все можливе, щоб після парламентських виборів підштовхнути партію "Слуга народу" і безпосередньо Володимира Зеленського в розгорнуті обійми Віктора Медведчука для того, щоб створити таке антиукраїнське об'єднання. Чи вистачить у Зеленського мудрості й сили волі встояти – побачимо... Медведчук бореться за свій електорат, який під час президентських виборів виступив на підтримку Зеленського", – завершив він.

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