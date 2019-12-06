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6 грудня • оновлено в 21:25
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Прямо з фронту: Зеленський вперше з'явився в студії Шустера

3.5т
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Президент України Володимир Зеленський вперше з'явився в політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" напередодні саміту в "нормандському форматі", який пройде 9 грудня.

Він розповів, з чим поїде на зустріч з главою Росії Володимиром Путіним і чи зможе новий курс принести Україні мир, в ефірі програми в п'ятницю, 6 грудня (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Глава держави вибачився за свій зовнішній вигляд – він не встиг надягти костюм, оскільки прийшов у студію відразу з літака. Зеленський був із візитом на Донбасі, де вітав бійців із днем Збройних сил України.

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Спершу переговори з Путіним: озвучено розклад Зеленського на "нормандському саміті"
Прямо з фронту: Зеленський вперше з'явився в студії Шустера

Скриншот із відео

"Добрий вечір, вся Україно! І Донбас, і Крим, всі!" – сказав президент.

Він відреагував на своє фото на обкладинці журналу "Time". "Я не люблю бути між. І не хочу, щоб Україна була стравою для цих великих босів", – озвучив президент.

Прямо з фронту: Зеленський вперше з'явився в студії Шустера

Скриншот із відео

Прямо з фронту: Зеленський вперше з'явився в студії Шустера

Скриншот із відео

Прямо з фронту: Зеленський вперше з'явився в студії Шустера

Скриншот із відео

Зеленський з'явився у Шустера

Зеленський з'явився у Шустера

Слово и дело

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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