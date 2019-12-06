Прямо з фронту: Зеленський вперше з'явився в студії Шустера

Президент України Володимир Зеленський вперше з'явився в політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" напередодні саміту в "нормандському форматі", який пройде 9 грудня.
Він розповів, з чим поїде на зустріч з главою Росії Володимиром Путіним і чи зможе новий курс принести Україні мир, в ефірі програми в п'ятницю, 6 грудня (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).
Глава держави вибачився за свій зовнішній вигляд – він не встиг надягти костюм, оскільки прийшов у студію відразу з літака. Зеленський був із візитом на Донбасі, де вітав бійців із днем Збройних сил України.
Скриншот із відео
"Добрий вечір, вся Україно! І Донбас, і Крим, всі!" – сказав президент.
Він відреагував на своє фото на обкладинці журналу "Time". "Я не люблю бути між. І не хочу, щоб Україна була стравою для цих великих босів", – озвучив президент.
Скриншот із відео
Скриншот із відео
Скриншот із відео
Зеленський з'явився у Шустера
Слово и дело
Як писав OBOZREVATEL:
15 листопада стало відомо, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.
18 листопада у Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Франції. Про підготовку Росії до нього заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.
Лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".
3 грудня Володимир Зеленський провів координаційну нараду в рамках підготовки до саміту країн "нормандського формату". На зустрічі затвердили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.
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