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Зеленський вперше поговорив із Лукашенком: подробиці

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У середу, 31 липня, відбулася телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка з главою України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє пресслужба білоруського лідера, Лукашенко привітав колегу з продуктивним проведенням політичних кампаній, побажавши успіхів у формуванні органів влади.

Зі свого боку Зеленський підтвердив запрошення відвідати Україну в рамках II Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться в жовтні цього року в Житомирі.

Крім того, президент України розповів про ситуацію на Донбасі й подякував за організацію переговорного майданчика й загалом за ту роль, яку відіграє Білорусь у справі врегулювання цього конфлікту.

Зеленський і Лукашенко

Зеленський і Лукашенко

Колаж

Білоруський лідер запевнив, що Мінськ продовжить і надалі докладати всіх зусиль для врегулювання ситуації в регіоні й Україна завжди може розраховувати на Білорусь.

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Окремо були обговорені питання економічної взаємодії й торгівлі, зокрема розвиток співпраці в сфері промисловості, сільського господарства.

У кінці розмови Лукашенко запросив президента України відвідати Білорусь у будь-який час і в будь-якому форматі. Зеленський це запрошення прийняв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп ("Народний фронт") Микола Княжицький висловив думку, що Зеленський своїми першими кроками нагадав главу Білорусі Олександра Лукашенка.

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Особи
Володимир Зеленський Олександр Лукашенко
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
на какой мойве базарили.неуж-то по бульбашске
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бацка поделится личным опытом узурпации власти.
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