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Зеленський вніс у Раду законопроект про вибори: що зміниться. Опубліковано текст

9.5тЧитати матеріал російською

Оновлено. Верховна Рада на позачерговому засіданні 22 травня відмовилася розглядати законопроект Зеленського про вибори. Також до парламенту внесли альтернативу президентського проекту.

Верховна Рада зареєструвала законопроект президента України Володимира Зеленського про зміну виборчого законодавства. Документ передбачає вибори за відкритими виборчими списками.

Відповідна інформація про законопроект з'явилася на сайті парламенту близько 13:00 22 травня (щоб ознайомитися з текстом пояснювальної записки, доскролльте до кінця сторінки).

За словами спікера ВРУ Андрія Парубія, законопроект перед голосуванням роздали нардепам в паперовому вигляді. "Президент запропонував голосування за закритими списками", – уточнив Парубій.

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Засідання 22 травня

Засідання 22 травня

Скріншот

Відсутність норми про відкриті списки автори записки пояснили тим, що розпуск Ради не дає можливості впровадити її на позачергових виборах.

Законопроект пропонує:

  • встановити вибори за пропорційною виборчою системою з голосуванням за виборчі списки кандидатів у народні депутати України від партій у загальнодержавному виборчому окрузі;

  • прохідний поріг знизити до 3%;

  • уточнити поняття "проживання в Україні" для кандидатів.

Зеленський вніс у Раду законопроект про вибори: що зміниться. Опубліковано текст
Зеленський вніс у Раду законопроект про вибори: що зміниться. Опубліковано текст
Засідання 22 травня

Засідання 22 травня

Скріншот

Новина оновлюється

Зеленський вніс у Раду законопроект про вибори: що зміниться. Опубліковано текст

Як писав OBOZREVATEL:

  • 21 травня Володимир Зеленський провів зустріч із главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду. Цього ж дня він підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • Главі ВР Андрію Парубію доручили 22 травня скликати позачергове засідання і розглянути на ньому зміни в закон про вибори. Нардепи голосуватимуть за виключення мажоритарної складової і зниження прохідного порогу з 5 до 3%. Списки партій будуть закритими.

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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
незаконний розпуск ВР, потім спроба провести закон через фактично розпущену ВР. відберіть в клоуна "вещества". з точки зору закону - це повний 95й квартал.
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Samoylova Olga
Samoylova Olga
Але, вы там совсем уже - что за надуманные предлоги оставить списки закрытыми?
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Журба Валентина
Журба Валентина
"Отсутствие нормы об открытых списках авторы записки объяснили тем, что роспуск Рады не дает возможности внедрить ее на внеочередных выборах" и кто ж ее распустил??? Эй, зеленоботы, что у нас там помешает низким тарифам?
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