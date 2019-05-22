Зеленський вніс у Раду законопроект про вибори: що зміниться. Опубліковано текст

Оновлено. Верховна Рада на позачерговому засіданні 22 травня відмовилася розглядати законопроект Зеленського про вибори. Також до парламенту внесли альтернативу президентського проекту.

Верховна Рада зареєструвала законопроект президента України Володимира Зеленського про зміну виборчого законодавства. Документ передбачає вибори за відкритими виборчими списками.

Відповідна інформація про законопроект з'явилася на сайті парламенту близько 13:00 22 травня (щоб ознайомитися з текстом пояснювальної записки, доскролльте до кінця сторінки).

За словами спікера ВРУ Андрія Парубія, законопроект перед голосуванням роздали нардепам в паперовому вигляді. "Президент запропонував голосування за закритими списками", – уточнив Парубій.

Засідання 22 травня Скріншот

Відсутність норми про відкриті списки автори записки пояснили тим, що розпуск Ради не дає можливості впровадити її на позачергових виборах.

Законопроект пропонує:

встановити вибори за пропорційною виборчою системою з голосуванням за виборчі списки кандидатів у народні депутати України від партій у загальнодержавному виборчому окрузі;

прохідний поріг знизити до 3%;

уточнити поняття "проживання в Україні" для кандидатів.

Засідання 22 травня Скріншот

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Як писав OBOZREVATEL:

21 травня Володимир Зеленський провів зустріч із главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду. Цього ж дня він підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Главі ВР Андрію Парубію доручили 22 травня скликати позачергове засідання і розглянути на ньому зміни в закон про вибори. Нардепи голосуватимуть за виключення мажоритарної складової і зниження прохідного порогу з 5 до 3%. Списки партій будуть закритими.

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