Зеленський вніс судову реформу на розгляд Ради
Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект про судову реформу
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про судоустрій і статус суддів.
Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, документ зареєстрований 22 червня за №3711.
Законопроект визначений президентом як невідкладний. Він передбачає внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського управління.
При цьому тексту законопроекту і супровідних документів на сайті Ради поки немає.
Як писав OBOZREVATEL:
Верховна Рада 16 жовтня 2019 року прийняла президентський проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління. Згідно з документом, максимальна кількість суддів Верховного суду України зменшується з 200 до 100 осіб.
ЄС і Канада розкритикували положення законопроекту. Західні дипломати вказали на безпідставність скорочення кількості суддів Верховного суду і застосування люстрації до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун заявив, що реформа Верховного суду України дозволить главі держави залишити у відомстві лише повністю лояльних суддів.