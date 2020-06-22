Зеленський вніс судову реформу на розгляд Ради

Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект про судову реформу

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про судоустрій і статус суддів.

Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, документ зареєстрований 22 червня за №3711.

Законопроект визначений президентом як невідкладний. Він передбачає внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського управління.

При цьому тексту законопроекту і супровідних документів на сайті Ради поки немає.

Як писав OBOZREVATEL: