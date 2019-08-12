Зеленський влаштував масове звільнення чиновників: хто втратив посади

Президент України Володимир Зеленський зняв із посад 7 голів державних адміністрацій Донецької області й 11 голів РДА на Львівщині.

Відповідні розпорядження були опубліковані в понеділок, 12 серпня, на сайті глави держави.

Причиною їх звільнення вказано "закінчення терміну повноважень президента України".

Володимир Зеленський Гордон

Зокрема, посади в Донецькій області втратили:

глава Бойківської райадміністрації Олександр Романюк;

глава Добропільської РДА Дмитро Кирносов;

глава Костянтинівської РДА Наталія Винниченко;

глава Нікольської райадміністрації Олег Решетняк,

глава Покровської РДА Анатолій Шишко,

глава Слов'янської РДА Євген Данилюк,

глава Ясинуватської РДА Микола Коваленко.

У Львівській області Зеленський звільнив:

главу Яворівської РДА Ігоря Самардака,

главу Старосамбірської райдержадміністрації Івана Грися,

главу Сокальської райдержадміністрації Андрія Дяченка,

главу Сколівської райдержадміністрації Богдана Янка,

главу Радехівської райдержадміністрації Сергія Іваха,

главу Перемишлянської РДА Володимира Танчина,

голову Миколаївської райдержадміністрації Андрія Коса,

главу Золочівської РДА Володимира Недзельського,

главу Жидачівської РДА Петра Мороза,

главу Бродівської райдержадміністрації Ігоря Криськіва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський звільнив 16 липня 21 главу районних державних адміністрацій (РДА).

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