Зеленський включив Фокіна до ТКГ: що відомо про першого прем’єра України

У вівторок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про включення до складу української делегації у ТКГ в Мінську одного з "аборигенів" української політики – першого експрем’єр-міністра (1990-1992 років) Вітольда Фокіна.

OBOZREVATELпропонує читачам ознайомитися з його політичною біографією та здобутками під час керування державою.

Вітольд Фокін народився 25 жовтня 1932 року у селі Новомиколаївка, Дніпропетровської області, УСРР (зараз Запорызька область). Після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту він тривалий час працював на керівних посадах шахт Донбасу.

У 1967 році майбутній політик вступив до КПРС, а впродовж 1976-1981 років був членом Ревізійної комісії КПУ. Згодом Фокіну вдалося потрапити до ЦК КПУ, у складі якої він значився аж до розвалу СССР.

Коли політична кар’єра пішла вгору, він став депутатом Верховної Ради СРСР 11-го скликання та народним депутатом СРСР. Крім того, у жовтні 1990 року на Фокіна було покладено виконання обов'язків голови Ради міністрів України. У листопаді того ж року його затвердили на цій посаді.

Перед здобуттям Україною незалежності Фокін став прем'єр-міністром України. Свої повноваження він склав 30 вересня 1992 року.

Зазначимо, що Фокін був одним із тих, хто підписав угоду урядів Білорусі, Росії та України про впровадження узгодженої економічної політики. Вона передбачала, що підприємці трьох країн будуть утримуватися від заподіяння шкоди один одному. Крім того, в документі містилася домовленість – будувати економічні відносини на базі карбованця (рубля), а перехід у перспективі на національну валюту вимагав попереднього сповіщення один одного.

Серед усього з 1991 року Фокін як депутат Верховної Ради СРСР 12-го скликання представляв інтереси Лисичанського територіального округу Луганської області.

За початком доби незалежності, з 1991 по 1994 рік він був позафракційним народним депутатом Верховної Ради України 1-го скликання від Дарницького виборчого округу № 6 міста Києва.

Показово, що у 1993 році Фокін став президентом Міжнародного Фонду гуманітарних і економічних зв'язків України з Російською Федерацією. Також відомо, що він є почесним президентом Луганського земляцтва в місті Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував увійти до складу української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу прем'єр-міністру України у 1990-1992 роках Вітольду Фокіну.

Перший президент України, новопризначений глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що 87-річний Фокін погодився на пропозицію ввійти до складу ТКГ.

Згодом президент Володимир Зеленський пояснив призначення Кравчука та Фокіна в Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі. Він назвав їх "дуже потужною групою".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!