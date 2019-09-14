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14 вересня • оновлено в 15:03
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Зеленський визнав, що Центральний міст у Дніпрі був зданий вчасно

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Дніпра 14 вересня оглянув капітально відремонтований Центральний міст.

Глава держави визнав, що переправу відкрили вчасно. "Міст відкритий, і відкритий вчасно. Сховали там якісь недоліки або просто чіпляються до мера – висновки зробить спеціальна комісія", – заявив глава держави.

Зеленський визнав, що Центральний міст у Дніпрі був зданий вчасно

Володимир Зеленський повідомив, що візьме ситуацію з правоохоронцями під свій контроль. Президент також визнав можливий тиск на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

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Особи
Володимир Зеленський Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Что там Медовар, осматривал мост?
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