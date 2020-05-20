Зеленський визнав провал "Ліфта" та анонсував звільнення голів ОДА

У проєкт "Ліфт" потрапили люди, які раніше були при владі в Україні, тому з ним виникли проблеми.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції за підсумками року свого президентства.

"Є багато людей, які були при колишній владі, але їх будуть перезавантажувати. Програма "Ліфт" була прекрасною. Федоров (Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації України – Ред.) набрав через неї фахівців. Але потім знайшли "ключик" і нам туди засунули людей, які і раніше були при владі ", – визнав провал Зеленський.

Володимир Зеленський

Також президент заявив про можливі звільнення глав областей після закінчення епідемії коронавірусу в Україні.

"Що стосується глав ОДА, всі висновки по ним будуть після того, як закінчиться COVID-19. Я навіть не думав, що у нас, наприклад, такий сильний Черновецький губернатор, де найбільш складна ситуація з хворими. А він один з кращих! Ця інфекція показує, як "хворий" наш держапарат. Відразу після COVID-19 почнуться рішучі кроки. зараз цього робити не можна. Я не можу зараз звільнити будь-кого з губернаторів, я боюся, що тоді завалиться весь процес", – повідомив гарант.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію прес-конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "Слуги народу" Олександр Корнієнко сказав, що на місцевих виборах партія не планує використовувати програму "Соціальний ліфт".

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