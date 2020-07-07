Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди Співдружності незалежних держав про фінансову розвідку.

Про це йдеться на сайті глави держави. Підпис під указом президент поставив у вівторок, 7 липня.

"Вийти з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць Співдружності незалежних держав, підписаної 5 грудня 2012 року у м. Ашхабад", – написано в повідомленні.

Президент також доручив міністерству закордонних справ повідомити про це рішення України іншим країнам-учасницям угоди.

Зеленський вивів Україну з угоди СНД про фінансову розвідку

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що Україна вимагає повноправного членства в ЄС, оскільки поділяє європейські цінності і принципи.