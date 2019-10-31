Україна в НАТО: Зеленський висунув сміливу пропозицію Альянсу

Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО (Enhance Opportunity Program).

Про це він заявив під час відкриття засідання комісії Україна-НАТО в четвер, 31 жовтня, в Києві. На що отримав підтримку представників Північноатлантичного альянсу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Упевнений, що держава готова до переходу на цей новий рівень", – сказав Зеленський.

Він також висловив сподівання на оновлення і розширення завдяки додатковим проєктам Комплексного пакету допомоги НАТО, підписаного у 2016 році.

Зеленський виступив із важливою заявою про НАТО

"Ми прагнемо поглибити співпрацю для зміцнення обороноздатності", – додав глава держави.

У цьому його підтримав генсек Альянсу Єнс Столтенберг, зазначивши, що процес реформ необхідний для майбутньої безпеки й процвітання України, а також просування до майбутнього членства в НАТО.

"Президент і уряд мають потужний народний мандат на впровадження широкомасштабних реформ. Україна зараз досягає євроатлантичних принципів і стандартів для того, щоб задовольнити очікування свого населення", – стверджує він.

За його словами, НАТО очікує, що Росія виконуватиме свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей, як це повною мірою мають загалом робити всі сторони конфлікту.

"Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту й високо цінуємо ваше лідерство. НАТО підтримує Україну політично та практично, допомагаючи підсилити оборонні інститути, Збройні сили", — підкреслив Столтенберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардепка від "Слуги народу" і глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

Зі свого боку п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко запропонував голові Верховної Ради уповноважити разом із президентом підписати звернення до Північноатлантичної ради із заявою про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Пізніше віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде повторно подавати заявку на отримання ПДЧ на засіданні Північноатлантичної ради в Києві. За його словами, це є технічним, а не політичним питанням.

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