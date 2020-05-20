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20 травня • оновлено в 15:10
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Зеленський висловився про мовне питання в Україні: квоти треба переглянути

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Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає так званого мовного питання. За його словами, справедливість має буде до усіх національних меншин.

Про це він повідомив на пресконференції за підсумками свого президентства 20 травня. Президент не виключив, що потрібно зібрати представників каналів і проконсультуватись щодо нинішніх норм використання мови в ефірі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Зеленський заявив, що питання про мови в Україні штучне, треба захищати інтереси нацменшин, але вони повинні знати українську.

Зеленський висловився про мовне питання в Україні: квоти треба переглянути

"Я думаю, що з квотами треба навести порядок, якщо є такі випадки, залучити всі телевізійні канали, і інші ЗМІ, давайте сядемо проговоримо ще раз питання квот. Не ми вводили квоти. Квотування було ще до нас. Я думаю, що логіка є, але деякі деталі, вони втрачені, а через ці деталі ми бачимо є якась несправедливість до людей, які неукраїномовні в Україні", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що кінець епохи бідності не настав в Україні, оскільки криза в усьому світі, а "ми гроші не друкуємо".

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Пресконференція Зеленського 2020
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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