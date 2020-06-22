Зеленський висловився про мир з Росією і довіру до Путіна

Зеленський сказав, що вірить в "велику" перемогу над Путіним

Міжнародне співтовариство повинно чинити тиск на Москву, щоб вона повернула землю, яку відібрала в України в 2014 році.

Про це в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail заявив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що не має часу вибирати, чи довіряти президенту РФ Володимиру Путіну.

Глава держави назвав зусилля, що спрямовані на пошук миру з Росією, "дуже каверзними і важкими".

За його словами, Україні потрібні її міжнародні союзники, щоб твердо триматися в ході переговорів з Кремлем, хоча вони сповільнилися майже до повної зупинки через пандемію COVID-19.

У той же час Зеленський заявив про перші "скромні" успіхи, маючи на увазі обмін полоненими.

"Може бути, це не така вже й велика перемога. Але такі маленькі перемоги уможливлюють велику, для нас це – повернення всіх наших вкрадених земель. Це те, у що я твердо вірю, і на це у мене є час", – сказав президент.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нова зустріч лідера України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним в "нормандському форматі" повинна відбутися в найближчі місяці.