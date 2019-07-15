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Зеленський вирішив звільнити 12 послів України

17.9т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити 12 послів України в світі.

Про оновлення дипломатичного корпусу країни заявили в прес-службі Офісу глави держави в понеділок, 15 липня.

Зокрема, своє відрядження до Вашингтона закінчить посол України у США Валерій Чалий.

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Валерій Чалий

Валерій Чалий

Уніан

Відзначається, що паралельно з цим уже йде робота з підбору й оформлення нових послів.

"Відповідні укази глави держави будуть опубліковані найближчим часом", – ідеться в повідомленні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Ракурс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський провів перестановки в РНБО, затвердив у її персональний склад керівника свого офісу Андрія Богдана та його заступників Вадима Пристайка та Руслана Рябошапку.

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Особи
Володимир Зеленський Валерій Чалий
Місце
Україна
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Некуй за счет МВФ за бугром рылы наедать, все по хатам!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Заменить не проблема было бы кем
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
С Кривбасса кто-то поедет по фене ботать.
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