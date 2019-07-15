Зеленський вирішив звільнити 12 послів України

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити 12 послів України в світі.

Про оновлення дипломатичного корпусу країни заявили в прес-службі Офісу глави держави в понеділок, 15 липня.

Зокрема, своє відрядження до Вашингтона закінчить посол України у США Валерій Чалий.

Валерій Чалий Уніан

Відзначається, що паралельно з цим уже йде робота з підбору й оформлення нових послів.

"Відповідні укази глави держави будуть опубліковані найближчим часом", – ідеться в повідомленні.

Володимир Зеленський Ракурс

Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже Прийнято решение про заміну 12 керівніків посольств по всьому світу. Зокрема и посла України в США. Паралельно з ЦІМ, уходит робота із підбору та оформлення Нових послів. - Офіс Президента (@APUkraine) 15 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський провів перестановки в РНБО, затвердив у її персональний склад керівника свого офісу Андрія Богдана та його заступників Вадима Пристайка та Руслана Рябошапку.

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