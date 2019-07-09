Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський відмовився від параду на День Незалежності: куди підуть 300 млн

35.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Про це президент повідомив у новому відеозверненні, опублікованому на сторінці в Facebook. Ідеться про 300 мільйонів гривень.

"Хочу поділитися з вами нашою новою ідеєю. Як правило, 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад, такий помпезний і точно недешевий. Мені здається, що замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми ухвалили рішення виділити 300 млн грн на премії всім нашим військовим: це солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил", – сказав Зеленський.

Новини
Зустріч Зеленського з Путіним у Мінську: в Німеччині відреагували

"Але вшановувати наших героїв ми будемо, святкувати День Незалежності ми будемо. Але буде новий формат", – зазначив президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook Володимира Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у Мінську за участю лідерів США, Великобританії, Німеччини та Франції. Президент України захотів обговорити питання Криму та Донбасу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Незалежності
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
25
Коментарі
277
37
Смішно
88
Цікаво
141
Сумно
76
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel