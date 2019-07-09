Зеленський відмовився від параду на День Незалежності: куди підуть 300 млн

Президент України Володимир Зеленський має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Про це президент повідомив у новому відеозверненні, опублікованому на сторінці в Facebook. Ідеться про 300 мільйонів гривень.

"Хочу поділитися з вами нашою новою ідеєю. Як правило, 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад, такий помпезний і точно недешевий. Мені здається, що замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми ухвалили рішення виділити 300 млн грн на премії всім нашим військовим: це солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил", – сказав Зеленський.

"Але вшановувати наших героїв ми будемо, святкувати День Незалежності ми будемо. Але буде новий формат", – зазначив президент.

Володимир Зеленський Facebook Володимира Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у Мінську за участю лідерів США, Великобританії, Німеччини та Франції. Президент України захотів обговорити питання Криму та Донбасу.

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