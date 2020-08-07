Зеленський віджав штангу на "нульовій" позиції ЗСУ на Донбасі. Ексклюзивні фото

Володимир Зеленський на Донбасі.
Під час візиту на Донбас президент України Володимир Зеленський позаймався спортом у залі, де тренуються українські військові.
Фото того, як глава країни віджимає штангу, OBOZREVATEL отримав від джерел в Офісі президента.
Як видно на знімках, у залі на "нульовій позиції" також є гантелі й ракетки для тенісу. При цьому штангу, очевидно, військові зробили з підручних матеріалів – закріпили на грифі кілька цеглин.
Володимир Зеленський у тренувальному залі українських військових
Зеленський віджав штангу
Нагадаємо, глава України прибув у зону ООС 6 серпня. Було заплановано, що за два дні президент проїде більше 100 км лінією розмежування.
Володимир Зеленський на Донбасі ОП
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський поділився враженнями від свого дводенного візиту на Донбас і розповів про побут військових ЗСУ на передовій.
Глава країни вручив нагороди Героям, які несуть службу в зоні ООС.
Зеленський також заїхав за солодощами в місцевий магазин.