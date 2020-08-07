Зеленський віджав штангу на "нульовій" позиції ЗСУ на Донбасі. Ексклюзивні фото

Під час візиту на Донбас президент України Володимир Зеленський позаймався спортом у залі, де тренуються українські військові.

Фото того, як глава країни віджимає штангу, OBOZREVATEL отримав від джерел в Офісі президента.

Як видно на знімках, у залі на "нульовій позиції" також є гантелі й ракетки для тенісу. При цьому штангу, очевидно, військові зробили з підручних матеріалів – закріпили на грифі кілька цеглин.

Володимир Зеленський у тренувальному залі українських військових

Зеленський віджав штангу

Нагадаємо, глава України прибув у зону ООС 6 серпня. Було заплановано, що за два дні президент проїде більше 100 км лінією розмежування.

Володимир Зеленський на Донбасі ОП

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