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Зеленський віджав штангу на "нульовій" позиції ЗСУ на Донбасі. Ексклюзивні фото

Дар'я Дурова
Політика
2,7 т.
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський на Донбасі.

Під час візиту на Донбас президент України Володимир Зеленський позаймався спортом у залі, де тренуються українські військові.

Фото того, як глава країни віджимає штангу, OBOZREVATEL отримав від джерел в Офісі президента.

Як видно на знімках, у залі на "нульовій позиції" також є гантелі й ракетки для тенісу. При цьому штангу, очевидно, військові зробили з підручних матеріалів – закріпили на грифі кілька цеглин.

Володимир Зеленський у тренувальному залі українських військових

Володимир Зеленський у тренувальному залі українських військових

Зеленський віджав штангу

Зеленський віджав штангу

Нагадаємо, глава України прибув у зону ООС 6 серпня. Було заплановано, що за два дні президент проїде більше 100 км лінією розмежування.

Володимир Зеленський на Донбасі

Володимир Зеленський на Донбасі ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіНовини ДонбасуЗбройні сили УкраїниДонбасВолодимир Зеленський
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