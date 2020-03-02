Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати позачергове засідання Верховної Ради в середу, 4 березня.

Про це повідомив перший віцеспікер і представник Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Чи буде президент? Я буквально щойно зв'язався, він сказав: "Так, я буду". І це абсолютно нормально, оскільки президент теж хоче бачити, як здійснюється те, що він мав право ініціювати", – заявив Стефанчук.

Він розповів, що зараз у Зеленського є кілька робочих варіантів щодо кадрових змін у Кабміні.

"Буде дана оцінка тим блокам, які не справляються. Я не виключаю, що на цьому етапі будуть зроблені серйозні кадрові висновки. Робочих варіантів є кілька, вони обговорюються", – додав він.

Зеленський може зняти Гончарука з крісла прем'єра

Як писав OBOZREVATEL, в ЗМІ активно і небезпідставно обговорюється тема з відставкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Очікується, що в середу, 4 березня, має відбутися голосування за відставку Гончарука. Питання про Кабмін винесено окремим пунктом в засіданні, яке терміново скликав президент.

Також напередодні Гончарука засікли на таємній зустрічі з главою Офісу Зеленського в одному з ресторанів Києва.

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