Зеленський ветував закон про "Пласт": у "Європейській солідарності" прокоментували скандал

Партія "Європейська солідарність" знову запропонує фінансування організації "Пласт" у державному бюджеті на 2020 рік.

Таку заяву опублікували у пресслужбі політсили. Таким чином у "ЄС" відреагували на те, що президент Володимир Зеленський ветував закон "Про державне визнання і підтримку "Пласту" – Національної скаутської організації України".

"Заснований на початку минулого сторіччя "Пласт" пережив не одного президента і не один окупаційний режим за понад 100 років свого існування. Гартування патріотизму і духу боротьби серед української молоді не припинялося і під час двох світових воєн, і навіть тоді, коли територія України занурилася у темний морок правління та репресій комуністів. Президент Володимир Зеленський знехтував історичним шансом увійти в історію як перший глава української держави, який відкрив би державну підтримку організації, що понад сторіччя допомагає Україні. Заперечивши закон про фінансування "Пласту" він зробив свій вибір", – написали у політсилі.

Петро Порошенко і "Пласт" Пресслужба "ЄС"

У "ЄС" зазначили, що знову пропонуватимуть фінансування "Пласту" у держбюджеті на 2020 рік.

"Бо ми знаємо, що хоч український "Пласт" може обійтися без фінансування держави, але наша держава не може обійтися без допомоги від "Пласту", – наголосили у партії.

Як писав OBOZREVATEL, 30 травня Рада ухвалила за основу і в цілому закон про "Пласт". Його метою є "врегулювання відносин центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із "Пластом", посилення громадянської освіти та національно-патріотичного виховання молоді".

4 вересня президент Володимир Зеленський ветував законопроект №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту".

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