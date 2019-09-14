Зеленський ветував Виборчий кодекс з відкритими списками

Президент України Володимир Зеленський наклав вето і повернув Верховній Раді Виборчий кодекс, який передбачає пропорційну виборчу систему. Його 11 липня ухвалив парламент 8-го скликання.

Зеленський також направив нардепам свої рекомендації до документа. Як повідомляється на сайті Верховної Ради, Виборчий кодекс був повернутий главою держави 13 вересня.

"13 вересня 2019 року – повернутий із пропозиціями президента", – йдеться в коментарі до законопроекту №0978 "Пропозиції президента до Виборчого кодексу України".

Володимир Зеленський і Рада

Нагадаємо, згідно з документом, який ветував Зеленський, голосування за відкритими списками має набути чиності у 2023 році. За законопроект проголосували 230 народних депутатів 8-го скликання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість президентської партії "Слуга народу" у Верховній Раді України й деякі представники інших політсил підтримали подання Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії.

Це рішення було підтримано 341 голосом в ході пленарного засідання парламенту 13 вересня. Це може стати черговим кроком до узурпації влади і впливу на вибори.

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