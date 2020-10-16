Зеленський у Стамбулі обговорив із Варфоломієм ситуацію на Донбасі

Під час робочого візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський взяв участь у молебні за Україну та віч-на-віч обговорив із Вселенським Патріархом Варфоломієм ситуацію на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба глави держави. Президент брав участь у заходах разом з дружиною Оленою Зеленською.

Патріарх подякував президентському подружжю за візит, який, за його словами, "приносить велику радість", і зазначив, що задоволений тим, що в Україні поступово настає мир.

Зеленський подякував Його Святості за особисту підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Вдячний за все, що ви зробили й робите для України. Для нас важлива така підтримка на шляху до миру. Україна – тепла й привітна. Ми всі будемо дуже раді вашому приїзду, це буде дуже важливий візит для України", – зазначив Зеленський .

Патріарх заявив, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується. Сторони розглянули 30-ту річницю незалежності України як можливу дату візиту.

Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі віч-на-віч з Його Всесвятістю детально обговорили ситуація на Донбасі.

"Хоч складно, але є кроки вперед. До вашого приїзду в нас буде можливість просунутися на шляху до миру. І головне – про полонених: на Донбасі, в Криму і в Росії – дуже хочеться, щоб вони повернулися додому", – підкреслив президент.

"Бажаю цього від щирого серця. Щоб припинився біль сімей, чиї родичі в полоні", – зазначив Варфоломій.

Патріарх Варфоломій вручив пам'ятні подарунки президентському подружжю.

Це вже другий візит Зеленського до Вселенського Патріарху. Раніше вони зустрічалися в серпні 2019 року.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 16 жовтня перебуває з робочим візитом у Турецькій Республіці.