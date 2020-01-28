Зеленський в Омані: в ОПУ розкрили дані щодо скандальної поїздки

В Офісі президента України не мають детальної інформації щодо візиту голови держави Володимира Зеленського в Оман на початку 2020 року.

Про це йдеться в офіційній відповіді ОПУ, яку отримали "Українські новини".

У документі зазначено, що публічна інформація про зустрічі з відповідальним за іноземні справи міністром і виконавчим директором державного Генерального резервного фонду 5-6 січня розміщена на сайті президента.

Зеленський в Омані

При цьому вартість поїздки, і хто супроводжував Зеленського в Омані, повинні відповісти в Державному управлінні справами і Управлінні державної охорони.

"Інформація про інші вказаних у вашому запиті питаннях відсутня в Офісі Президента України", – повідомили в ОПУ.

Відзначається, що в Офісі так і не відповіли, з чиєї ініціативи був візит в Оман, і якими авіарейсами він здійснювався. Також не була надана інформація про програму зустрічі або інших заходах в зарубіжній країні.

Також у відповіді ОПУ йдеться, що Зеленський в 2019 році здійснив вісім офіційних і п'ять робочих візитів в 12 іноземних держав.

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинку в п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.

Після того, як розгорівся скандал, прес-служба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

В Україні Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився в Києві в 2:37. При цьому український літак cо 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.

При цьому в Державному управлінні справами визнали, що не виділяли фінансування на перебування президента Зеленського в Омані і не організовували його переліт.

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