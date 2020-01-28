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28 січня • оновлено в 14:06
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Зеленський в Омані: в ОПУ розкрили дані щодо скандальної поїздки

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В Офісі президента України не мають детальної інформації щодо візиту голови держави Володимира Зеленського в Оман на початку 2020 року.

Про це йдеться в офіційній відповіді ОПУ, яку отримали "Українські новини".

У документі зазначено, що публічна інформація про зустрічі з відповідальним за іноземні справи міністром і виконавчим директором державного Генерального резервного фонду 5-6 січня розміщена на сайті президента.

Зеленський в Омані

Зеленський в Омані

При цьому вартість поїздки, і хто супроводжував Зеленського в Омані, повинні відповісти в Державному управлінні справами і Управлінні державної охорони.

"Інформація про інші вказаних у вашому запиті питаннях відсутня в Офісі Президента України", – повідомили в ОПУ.

Відзначається, що в Офісі так і не відповіли, з чиєї ініціативи був візит в Оман, і якими авіарейсами він здійснювався. Також не була надана інформація про програму зустрічі або інших заходах в зарубіжній країні.

Також у відповіді ОПУ йдеться, що Зеленський в 2019 році здійснив вісім офіційних і п'ять робочих візитів в 12 іноземних держав.

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинку в п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.

  • Після того, як розгорівся скандал, прес-служба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

  • В Україні Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився в Києві в 2:37. При цьому український літак cо 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.

  • При цьому в Державному управлінні справами визнали, що не виділяли фінансування на перебування президента Зеленського в Омані і не організовували його переліт.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
офіс
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фил филька
фил филька
в ОПУ раскрыли... какая то двусмысленная аббревиатура))
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