Є лише один шлях: Зеленський озвучив тверду позицію щодо війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військовий конфлікт із Росією на Донбасі можна вирішити тільки дипломатичним шляхом.

Своєю позицією він поділився під час виступу на форумі RE: THINK. Invest in Ukraine у вівторок, 29 жовтня, в Маріуполі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Глава держави підкреслив, що припинення війни на сході і повернення всіх українських територій є головним завданням.

Зеленський виступив на форумі в Маріуполі Facebook "Команда Зеленського"

"Зробити це можливо тільки дипломатичним шляхом. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку. Бути державою, яку шанують і до якої прислухаються. Процвітати, бути незалежною і успішною", – процитували президента на сторінці Зекоманди в Facebook.

Зеленський підкреслив, що Україна повинна стати такою, і саме для цього він пішов у політику.

"Більше того – саме тому і ви сьогодні тут. Адже мир в Україні – це запорука безпеки і стабільності в Європі і світі, а успіх України – це і ваш успіх", – резюмував президент.

Зеленський виступив на форумі в Маріуполі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі Зеленський позитивно оцінив розведення військ у Золотому, яке почали 29 жовтня.

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