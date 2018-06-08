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Зеленський в лідерах: стало відомо, які партії проходять до Ради

2.5тЧитати новину російською

Якби парламентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, то до Верховної Ради пройшли б 6 політичних партій.

Згідно з результатами травневого опитування соціологічної групи SOCIS, топ-3 сформували б ВО "Батьківщина" (лідер Юлія Тимошенко) - 9,7%, "Блок Петра Порошенка "Солідарність"- 8,8%, а також партія "Слуга народу" (шоумен Володимир Зеленський) - 7,2%.

Вдалося б подолати п'ятивідсотковий бар'єр також партії Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" - 6,9%, "Опозиційному блоку" - 5,5%, і Радикальній партії Олега Ляшка - 5%.

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Відзначається, що при виборі партій українці стали менше орієнтуватися на її лідерів (таких лише 25,6% респондентів).

Для 54,2% опитаних на першому місці - реальні справи політичних сил, ще для 39,5% - програма партії та її ідеологія.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно українці назвали фаворитів президентських виборів.

Читайте всі новини по темі "Перевибори в Раду" на сайті "Обозреватель".

Тема
Перевибори в Раду
Особи
Петро ПорошенкоЮлія ТимошенкоВолодимир ЗеленськийАнатолій ГриценкоОлег ЛяшкоЮрій Бойко
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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