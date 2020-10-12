Зеленський в інтерв'ю ВВС розсміявся на словах про втрату рейтингу

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю британському телеканалу ВВС розсміявся зі слів журналіста Стівена Сакура про втрату ним підтримки більшості українців.

Журналіст нагадав українському гаранту, що підтримка 73 відсотків, з якою він переміг на виборах, перетворилася в 35 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Сакур зазначив, що рейтинг Зеленського стрімко падає, люди не бачать змін, які він обіцяв ще рік тому. Президентові вірить все менше число його співгромадян.

Під час цих слів Зеленський почав голосно сміятися і плескати в долоні. Президент відповів, що нібито не переживає про втрату рейтингів. Він нагадав, що рейтинг в 33 відсотка у нього був і в першому турі президентських виборів. На думку Зеленського, ті, хто довіряв йому раніше, думку не змінили.

"Люди бачать, що я людина відкрита, я працюю 24/7, я роблю все заради країни. Для мене нічого іншого не має значення, крім того, щоб я просто нічого не зміг змінити. Зробити ключові зміни в Україні. І залишитися в історії своєї держави. Більше амбіцій у мене немає", – сказав президент.

Нагадаємо, з квітня 2020 року рейтинг Зеленського впав з понад 40% до нижче 30% у вересні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не говоритиме з владою країни-агресорки Росії.