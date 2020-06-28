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Зеленський вляпався в скандал зі зверненням на День Конституції

Дарина Дурова
Політика
18,2 т.

  • Володимира Зеленського розкритикували за звернення на День Конституції

  • Він замість 27 регіонів України сказав про 25-ть

  • Від президента зажадали пояснити

Володимир Зеленський

Відеозвернення Володимира Зеленського з нагоди Дня Конституції.

У привітанні громадян із Днем Конституції президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні є 25 регіонів.

На це звернув увагу народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв, опублікувавши у Facebook відповідний пост (щоб переглянути відеозвернення президента України, поскрольте новину вниз).

"Я зараз перебуваю на Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, тому що в нашій країні таких – 25", – сказав Зеленський.

"Ви теж хочете поставити запитання, куди поділися два? І чи це Автономна Республіка Крим із Севастополем? Або якісь інші?" – запитав Ар'єв.

Так, згідно з Конституцією, Україна включає 27 регіонів: 24 області, Крим, Київ і Севастополь.

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Скріншот

Скріншот

Зеленський вляпався в скандал зі зверненням на День Конституції

Зеленський вляпався в скандал зі зверненням на День Конституції Facebook-сторінка Володимира Ар'єва

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський із нагоди Дня Конституції України відзначив державними нагородами ряд співаків, учених, військових, діячів культури та інших.

УкраїнаДень Конституції УкраїниполітикаКонституціяВолодимир Ар'євВолодимир Зеленський
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