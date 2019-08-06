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Візит Зеленського до Туреччини: розкрито мету поїздки

1.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський 7-8 серпня відвідає Туреччину, де проведе зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про мету візиту українського президента до Анкари і Стамбула розповів в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Тарас Семенюк.

"Туреччина є нашим стратегічним партнером. Це візит для фіксації стратегічного партнерства, оскільки влада в Україні змінилася. Буде корекція тактичних дій відносного торгової, економічної, соціальної співпраці", – зазначив міжнародник.

За словами Семенюка, український лідер розраховує, що Ердоган може вплинути і спростити процедуру звільнення політичних в'язнів Кремля. Така ж ситуація була в 2017 році, коли завдяки Ердогану були звільнені кримські татари Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз.

"Думаю, Зеленський буде говорити щодо інших в'язнів, тому що йому хочеться довести ефективність на мирній переговорній сцені. Йому треба, щоб він позиціонував себе не тільки як реформатор, а як миротворець, який вміє і здатен домовлятися з Путіним щодо звільнення політичних в'язнів", – пояснив експерт.

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Семенюк також зазначив, що зустріч президента України та Вселенського патріарха буде "фіксацією підтримки дружніх відносин".

"Зеленський займає нейтральну позицію в релігійних і церковних питаннях в Україні. Він буде балансувати між різними церквами, матиме роль незалежного спостерігача. Він не буде захищати одну церкву, але можливо зафіксує для патріарха Варфоломія, що можуть розвиватися різні церкви, різні релігійні організації", – зазначив він.

Зеленський у Туреччині: розкрито мету поїздки

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, поїздка до Туреччини стане другим міжнародним візитом Володимира Зеленського. Раніше президент України офіційно відвідав Брюссель, де провів зустрічі з представниками ЄС і НАТО.

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Особи
Володимир Зеленський Патріарх Варфоломій Реджеп Тайіп Ердоган Тарас Семенюк
Місце
Туреччина
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
К стамбульскому попу - зафиксировать свой % от поборов ПЦУ. Иначе - томосу пипец.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Испереживалась вся - не забыл бы красные шортики...
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