Зеленський у масці побував в McDonald's у Дніпрі. Відео

Зеленський у масці побував в McDonald's у Дніпрі.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпра зайшов у McDonald’s.

Відповідні відеоролики надали OBOZREVATEL власні джерела в Офісі президента (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зеленський зайшов у заклад в масці і під час спілкування із персоналом також перебував у ній. У замовленні президента опинилися нагетси, соуси, бургери.

Вже за столиком глава держави зняв маску. Його також попросили сфотографуватися із маленькою дівчинкою.

Разом із Зеленським McDonald’s у Дніпрі відвідали глава Офісу президента Андрій Єрмак, заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко та глава Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня в Дніпропетровську область приїхав президент України Володимир Зеленський.

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