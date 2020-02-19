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19 лютого • оновлено в 12:30
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"Зеленський, ти зрадник!" Жителька Донбасу гнівно накинулася на президента

20.4т
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З президентом України Володимиром Зеленським трапився неприємний інцидент під час його візиту до Бориспільської лікарні інтенсивної терапії.

Коли президент проходив із охороною по коридорах, до нього жорстко звернулася жінка з Донбасу, поставивши запитання про Росію. Кадри зняв телеканал "НАШ" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

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"Зеленський, ти зрадник! Чому на фронті гинуть, хто для тебе Росія? Відповідайте, я ваш народ, я жителька Донецька!" – кричала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Бориспіль
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Завести на нее уголовное дело! А то распоясались- настроение бубочке портят с самого утра.
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Cachko Elena
Cachko Elena
а чего жительница донецка делает в бориспольск. больнице ? звали путина вот ему и задавай все вопросы.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Cachko Elena, ты дура?
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