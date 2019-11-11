"Зеленський, ти шулер!" Українців кличуть під Верховну Раду через ринок землі

Народний депутат від парламентської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко анонсував масштабну акцію під Верховною Радою проти закону про продаж землі.

Про це політик заявив у відеозверненні на своїй Facebook-сторінці. На його думку, закон про землю потрібно винести на референдум. І тільки після цього, можна голосувати в Раді (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"Зеленський, ти шулер! Ти обіцяв у людей питати на референдумі і всі рішення приймати разом з людьми. А сьогодні ти говориш: "Я запитаю у вас чи можна продавати землю іноземцям. А продавати українську землю по 200 тисяч гектарів в одні руки, нехай навіть і місцевим олігархам, ти не хочеш запитати, чи згодні на це люди?" – зазначив Гончаренко.

Олексій Гончаренко

"Люди за це кинуть жменю землі на труну політичним трупам. Будемо разом боротися проти закону про розпродаж України оптом і в роздріб! Закону про те, щоб знищити нашу з вами країну і 13 мільйонів людей, які живуть на цій землі", – сказав Гончаренко.

Він зазначив, що спочатку народ повинен вирішити: потрібно чи ні продавати землю і тільки після цього можна голосувати або не голосувати за цей закон у Раді.

Гончаренко додав, що акція відбудеться 12 листопада о 9.00 під Верховною Радою.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що 12 листопада парламент розгляне законопроект, який офіційно запустить ринок землі в Україні. При цьому з документа виключать норми, які з 2024 року повністю дозволяють продавати паї іноземцям.

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